В Новосибирске хирурги спасли жизнь пациенту с 30-сантиметровым тромбом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Хирурги новосибирского Центра имени Мешалкина спасли жизнь 46-летнего местного жителя, сердцу которого угрожал 30-сантиметровый тромб, сообщили «МК в Новосибирске» в пресс-службе клиники. Как пояснили врачи, сгусток мог в любой момент заблокировать кровоток.

Как рассказали в клинике, мужчину экстренно госпитализировали после внезапного ухудшения самочувствия, связанного с затрудненностью дыхания. УЗИ выявило 30-сантиметровый тромб, часть которого уже осела в легких. Источником недуга оказались крупные вены левой ноги.

Операцию медики провели одновременно на сердце и легочной артерии, сначала очистив область сердца, а затем удалив часть тромба, провалившуюся в область легких. После этого хирурги успешно восстановили целостность структур сердца и сосудов.

В беседе с изданием сердечно-сосудистый хирург клиники Дмитрий Хван рассказал, что тромбы такой длины очень редки, без своевременной медицинской помощи летальность в таких случаях достигает 100%, а при вмешательстве врачей не удается спасти порядка 30% пациентов. Сгустки крови образуются в крупных венах голеней или бедер в связи с заболеваниями с нарушением кровотока.

В данном случае у пациента имели место ожирение, варикозная болезнь вен нижних конечностей и наследственная предрасположенность к повышенному свертыванию крови, — рассказал врач.

По информации пресс-службы, пациент уже готовится к выписке.

Ранее врач-кардиолог Герман Гандельман назвал яблочный сок полезным для здоровья напитком, способным защитить от инфаркта и инсульта. По словам специалиста, в состав яблок входят катехины, положительно влияющие на сердечно-сосудистую систему и снижающие концентрацию «плохого» холестерина, что приводит к замедлению формирования атеросклеротических бляшек и тромбов в сосудах.