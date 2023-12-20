Названы опасные последствия ежедневного употребления яиц по утрам Хирург Умнов предостерег гипертоников от употребления яиц по утрам

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Регулярное употребление куриных яиц на завтрак может привести к негативным последствиям для здоровья, в особенности для здоровья гипертоников, заявил NEWS.ru врач-хирург, преподаватель Государственного университета просвещения Александр Умнов. По его словам, это обусловлено наличием холестерина в курином желтке.

Умнов отметил, что куриные яйца в целом — это очень полезный продукт, содержащий в себе множество важных микроэлементов. Кроме того, яйца помогают спортсменам набрать необходимую полезную массу. Однако далеко не всем рекомендуется есть этот продукт. В частности он может представлять опасность для гипертоников и пациентов с атеросклеротической болезнью, так как холестерин в составе яиц повышает риск развития сердечно-сосудистых осложнений. Это обусловлено тем, что холестерин сужает просвет артерий и ухудшает кровоснабжение. Неправильное приготовление яиц также крайне опасно, отметил медик.

При недостаточной жарке возможно заражение сальмонеллезом. Повышается риск онкологических заболеваний, если использовать при жарке дешевое подсолнечное масло, бекон, колбасу. Также повышается давление при чрезмерном солении блюда, — подытожил врач.

Диетолог Алексей Кабанов ранее заявил, что майонез может быть полезным для здоровья. По его словам, он способен положительно влиять на состояние сердечно-сосудистой системы при хорошем составе. Полезные свойства майонеза обусловлено наличием в нем ненасыщенных жиров, уточнил Кабанов.