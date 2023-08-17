Названы опасные народные средства для ухода за кожей Врач Энтель посоветовала отказаться от чистотела в качестве средства ухода

Фото: Shutterstock.com

Одним из опасных народных средств для ухода за кожей является чистотел, который россияне часто используют для удаления родинок и бородавок, предупредила врач-дерматовенеролог Татьяна Энтель. В разговоре с «Газетой.Ru» она уточнила, что действующее вещество растительного компонента может вызвать неконтролируемые ожоги и рубцевание ткани. Кроме того, самостоятельно удалять родинки и бородавки нельзя, отметила врач.

Попытка самостоятельно удалить злокачественное новообразование кожи и даже изначально доброкачественное новообразование может привести к быстрому формированию различных видов онкологических заболеваний кожи, — пояснила дерматолог.

Серьезную опасность для кожи представляют домашние средства для усиления загара, например, сделанные на основе растительного масла или сока инжира. Энтель уточнила, что это чревато возникновением сильных ожогов, которые приводят к непоправимым последствиям для здоровья.

Врач подчеркнула, что не следует заниматься дома отбеливанием кожи. Часто для этого используют перекись, соду и водород. В лучшем случае эти средства никак не повлияют на кожу, а в худшем — могут привести к ожогам и только усугубить проблемы.

В вопросах здоровья и ухода за собой, особенно, когда речь идет о таких серьезных методах воздействия на кожу, не стоит заниматься самодеятельностью, ведь последствия могут быть довольно серьезными, — заключила Энтель.

Врач-дерматокосметолог Ширин Хайидмурадова ранее напомнила, что здоровье кожи лица зависит от качественного ухода, правильно подобранных средств и соблюдения ряда правил. По ее словам, главной ошибкой при уходе является ненадлежащее очищение кожи.