Названы опасные болезни, на которые может указывать затяжной кашель Терапевт Козлова: затяжной кашель может быть симптомом туберкулеза

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Затяжной кашель может указывать на такие заболевания, как туберкулез, пневмония или сердечная недостаточность, рассказала в комментарии Lenta.ru терапевт Ольга Козлова. Врач отметила, что если кашель продолжается от трех недель до трех месяцев, то лучше как можно скорее обратиться за медицинской помощью.

После простуды затяжной кашель может появиться из-за неполного восстановления слизистой оболочки дыхательных путей. После простуды также может продолжаться активное выделение мокроты из бронхов, что также вызывает продолжительный кашель, — добавила врач.

Козлова предостерегла от самолечения. По ее словам, это может только усугубить состояние здоровья. Но чтобы облегчить симптом заболевания, можно пить больше теплой жидкости и дышать чистым воздухом.

Ранее портал ALTAPRESS сообщил, что першение в горле, осиплость и «лающий» кашель, как правило, указывают на то, что воспаление началось в гортани. Такой вид кашля особенно опасен для детей до трех лет, поэтому при первых симптомах необходимо вызывать врача. Для облегчения состояния можно сделать сухой компресс и теплые ингаляции.

Если кашель сухой, то это говорит о постепенном опускании инфекции к трахее. Чаще всего он беспокоит с утра и при выходе на улицу. При таком кашле полезны средства, усиливающие отделение мокроты, например сироп из корня солодки.