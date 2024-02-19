Россиянам рассказали, как лечить разные виды кашля ALTAPRESS: «лающий» кашель особо опасен для детей до трех лет

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Першение в горле, осиплость и «лающий» кашель, как правило, указывают на то, что воспаление началось в гортани, пишет портал ALTAPRESS. Такой вид кашля особенно опасен для детей до трех лет, поэтому при первых симптомах необходимо вызывать врача. Для облегчения состояния можно сделать сухой компресс и теплые ингаляции.

Если же кашель «сухой», то это говорит о постепенном «опускании» инфекции к трахее. Чаще всего он беспокоит с утра и при выходе на улицу. При таком кашле полезны средства, усиливающие отделение мокроты, например, сироп из корня солодки.

Если инфекция в бронхах, то начинается «влажный» кашель, говорится в материале. Мокрота откашливается с большим трудом, поэтому для консультации нужно обратиться к врачу. Как правило, специалисты выписывают бронхорасширяющие препараты.

Последний вид кашля — «глубокий», и возникает он чаще всего при пневмонии. Воспаление легких является серьезным заболеванием, при котором наблюдение врача обязательно. Помимо антибиотиков, специалист может прописать массаж и физиотерапию.

Ранее терапевт Анастасия Агаева предупредила, что люди с ослабленным иммунитетом могут заразиться туберкулезом. При этом инфицирование далеко не всегда приводит к активной форме заболевания, оно может протекать латентно без каких-либо симптомов.