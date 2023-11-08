Названы новогодние продукты, которые можно покупать уже в ноябре Диетолог Круглова: для новогоднего стола консервы и соки можно купить в ноябре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Диетолог Наталья Круглова заявила NEWS.ru, что часть продуктов для новогоднего стола можно купить уже в ноябре. По ее словам, к ним относятся любые консервы: рыбные, мясные, овощные и фруктовые, а также алкоголь, соки и ряд сортов сыра.

В первую очередь это консервы: мясные, рыбные, овощные, фруктовые. Они точно не испортятся. Красная, черная икра. Шоколад. Можно уже купить мясо или рыбу, если хранить в условиях глубокой заморозки, два-три месяца они точно могут храниться. Фруктовые напитки — соки, у них длительный срок хранения. Алкоголь, некоторые вида сыра, замороженные фрукты, овощи, — добавила Круглова.

Ранее сообщалось, что мандарины в России за год подорожали в среднем на 70%, а к Новому году цена может вырастить еще на 5%. Это произошло из-за ряда причин, таких как падение курса рубля, увеличение стоимости транспортировки, ситуация в Израиле и неурожай в нескольких странах-поставщиках, в первую очередь в Абхазии.

Дефицит мандаринов планировалось покрыть поставками из Турции и Ирана. Однако на границе Россельхознадзор развернул обратно более 400 тонн товара, в них нашли средиземноморскую плодовую муху и многоядную муху-горбатку. По этой причине мандарины в новом сезоне будут везти из Марокко, Египта, Алжира и часть из Китая.