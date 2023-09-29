Названы незаменимые для здоровья человека витамины и минералы Нутрициолог Биткова: укрепить здоровье невозможно без витаминов A, E и C

Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

Наиболее активными в борьбе со свободными радикалами и незаменимыми для здоровья человека витаминами являются C, E и А, рассказала NEWS.ru нутрициолог Ксения Биткова. Эксперт отметила, что в рационе должно быть достаточно продуктов, богатых бета-каротином, ликопином, селеном и антиоксидантами.

Витамин С содержится в цитрусовых, киви, красном сладком перце, шиповнике, шпинате. Витамин Е — в растительных маслах, брокколи, орехах, рыбе и авокадо. Витамин А — в печени, моркови, батате, масле печени трески. Полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 и омега-6: тунец, лосось, горбуша, морепродукты, — добавила Биткова.

По ее словам, селен в достаточных количествах содержится в рисе, пшенице, орехах, куриных яйцах, бобовых и сырах, а ликопин — в розовых и красных овощах и фруктах, включая помидоры, арбузы и красную капусту.

Коэнзим Q10: сельдь, кунжут, курица, говядина, брокколи. Ресвератрол — природный фитоалексин: темные сорта винограда, красное вино. Больше всего антиоксидантов содержится в ягодах (черника, ежевика, малина, вишня и земляника), брокколи и брюссельской капусте, свекле, винограде, изюме, черносливе, зеленом чае, темном шоколаде, какао, — подчеркнула Биткова.

Накануне Биткова рассказала NEWS.ru, что незаменимым химическим элементом для нормальной работы сердца является калий. Она отметила, что это вещество содержится, в частности, в буром рисе, печени, рыбе и морепродуктах (устрицах, моллюсках), моркови, горохе, луке, шпинате.