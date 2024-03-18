Названы необычные законы ОАЭ, которые туристы часто нарушают Эксперт Ансталь заявила, что в ОАЭ нельзя публично танцевать и есть в транспорте

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Объединенные Арабские Эмираты достаточно консервативная страна, и помимо основных правил есть и те, о которых многие туристы не догадываются, заявила в беседе с NEWS.ru руководитель турфирмы, тревел-блогер Наталия Ансталь. По ее словам, в частности, неприличным считаются танцы в общественных местах, а также ношение декольте или обтягивающей одежды.

Нельзя танцевать в общественных местах, так как это считается неприличным. Танцевать можно либо у себя дома, либо в ночных клубах. Кроме этого, запрещено есть и пить в общественном транспорте. За это могут выписать штраф, — предупредила она.

Ансталь также напомнила, что в этой стране нельзя делать фото и видео аварий на дорогах. Кроме того, нельзя без разрешения фотографировать людей, добавила она.

Из-за обычаев и традиций за пределами своего жилья нельзя ходить в облегающей одежде или одежде, сшитой из полупрозрачных тканей. Также запрещается декольте. Находиться в открытых купальниках в эмиратах можно, но лишь на территории пляжа, — отметила Ансталь.

Ранее экономист, финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что банковские ограничения для россиян в ОАЭ можно обойти. По его мнению, корпоративному сектору преодолеть эти трудности не так сложно, достаточно использовать цепочку банков, расположенных в других странах. А вот физическим лицам и туристам, на его взгляд, придется тяжелее, поскольку возникнут сложности с оплатой банковской картой.