Назван простой способ обойти банковские ограничения в ОАЭ Экономист Беляев: нужно использовать банки других стран в обход ограничений ОАЭ

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Банковские ограничения для россиян в ОАЭ можно обойти, заявил NEWS.ru экономист, финансовый аналитик Михаил Беляев. По его мнению, корпоративному сектору преодолеть эти трудности не так сложно, достаточно использовать цепочку банков, расположенных в других странах. А вот физическим лицам и туристам, на его взгляд, придется тяжелее, поскольку возникнут сложности с оплатой банковской картой.

С точки зрения корпоративного сектора обойти ограничения не так сложно. Можно использовать расчеты и платежи через цепочку банков, расположенных в других странах. Для корпоративного сектора ничего особо сложного нет, но это дополнительные организационные хлопоты. Для простых людей, физических лиц, туристов ограничивается возможность расчетов по банковской карте, будут некоторые осложнения, но для состоятельных людей тоже есть возможность открыть счета в других банках. Для большого числа физических лиц остаётся китайская система Union Pay или возможность возврата к варианту наличных денег, — сказал Беляев.

Ранее сообщалось, что банки ОАЭ из-за риска вторичных санкций ограничили расчеты с Россией, а также стали закрывать компаниям и физлицам счета. По данным «Ведомостей», об этой проблеме знают в российском правительстве, но считают ее некритичной и решаемой. Трудности возникли после того, как банк «Ак барс», который был основным каналом для платежей, попал в санкционные списки.