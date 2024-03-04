Названы наиболее безопасные для здоровья варианты фастфуда Диетолог Гридина: наиболее безопасным фастфудом является бургер и шаурма

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Среди фастфуда можно отыскать блюда, выглядящие вполне безопасно, однако оценивать их можно по конкретному составу, таким мнением с Lenta.ru поделилась диетолог Наталия Гридина. Она привела в пример бургер и сэндвич, которые способны обеспечить организм белками, жирами и углеводами, а также аминокислотами и питательными веществами.

Бургер может содержать ценные витамины и микроэлементы, если котлета в нем нежирная и повар не добавил слишком много соуса. Сэндвичи также являются хорошим представителем фастфуда. Ими вполне можно заменить обед, если другие варианты сейчас недоступны, — сказала Гридина.

Она также отнесла к безопасному фастфуду шаурму обычного размера. По словам эксперта, необходимо убедиться, что в блюде есть свежие овощи, свежее нежирное мясо, минимум соусов. Гридина добавила, что самостоятельно приготовленная шаурма может считаться сбалансированным питанием. Кроме того, к полезным диетолог причислила роллы из свежей рыбы и риса и пиццу, но в умеренном количестве. Она уточнила, что исключительно пиццей питаться нельзя, но можно ей иногда перекусывать.

Ранее The Daily Mail опубликовало материал, в котором говорится, что ультрапереработанные пищевые продукты (УППП) негативно влияют на все системы в организме и приводят к 32 вредным последствиям для здоровья, в числе которых диабет, рак, заболевания сердечно-сосудистой системы, ухудшение психического состояния и ранняя смерть. Издание отмечает, что ученые призвали ввести похожие ограничения для УППП, как и для табачной продукции.

Сообщалось, что в мире быстрыми темпами растет уровень потребления УППП и различных пищевых добавок: фастфуд, сладкие хлопья, газированные напитки, закуски, выпечка и уже приготовленные на производстве блюда, прошедшие множество процессов и содержащие множество добавок. Такой рацион в конечном итоге приводит к нарушению многих элементов здоровья.