Названы лучшие способы сделать дачу неприступной для грабителей Депутат Чаплин: лучшей защитой дачи от воров являются сигнализация и видеокамеры

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Лучшим способом защитить приусадебный участок от грабителей является установка сигнализации и камер видеонаблюдения, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Он отметил, что предотвратить ЧП помогут датчики движения.

Установите сигнализацию с датчиками высокой чувствительности на дверях дома, окнах и вентиляционных отверстиях. Подключите систему к своему гаджету, чтобы всегда быть в курсе происходящего. Установите мощные светильники с датчиками движения вокруг дачи. Такие светильники включаются автоматически, если кто-то приближается к вашему участку. Яркое освещение отпугивает воров и создает видимость, что на территории есть присутствие людей, — добавил Чаплин.

Парламентарий напомнил о необходимости поменять замки на воротах и дверях на более надежные, в том числе дополнительные. Он также посоветовал производить регулярный обход дачи.

Устраните все возможные места проникновения: пробоины в заборе или слабые точки в конструкции зданий. Следите за порядком за территорией, чтобы дача казалась заселенной и охраняемой. Подружитесь с соседями и попросите их сообщать о подозрительных лицах, — подытожил Чаплин.

Ранее Чаплин рассказал дачникам, что борщевик отличается от других растений большими зелеными и глубоко разрезанными листьями зубчатой формы. По его словам, сорняк также выделяется на фоне остальных культур соцветиями, похожими «на зонтики».