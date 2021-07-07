Названы льготы для предпенсионеров в Москве: как упрощённо получить статус

В Москве с 12 июля получить статус предпенсионера можно будет в упрощённом порядке: полностью в электронном виде. Проверка всех документов будет проводиться автоматически, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Подать заявку могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60. Оформление всех документов не должно занимать более трёх дней. Всего в столице около 120 тысяч человек, которые могут претендовать на этот статус. 44 тысячи уже подали соответствующие заявления с начала 2021 года.

Этим нововведением мы ещё больше упрощаем жизнь горожанам, избавляя их от необходимости личных походов в органы власти или центры госуслуг там, где без этого можно обойтись. Особенно это важно в сложившейся эпидемиологической ситуации, — сказала Ракова.

Предпенсионерам даётся право бесплатного проезда в общественном транспорте. Также они могут получить налоговые льготы, льготы, связанные с ежегодной диспансеризацией, и дополнительные гарантии трудовой занятости для людей предпенсионного возраста и прочие.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому получение статуса предпенсионера будет происходить только в электронном виде через mos.ru.

Предпенсионеры и многодетные матери, которые потеряли и не смогли потом найти работу, имеют право на досрочный выход на пенсию. Соответствующие нормы заработали в России в 2021 году.