Две категории россиян досрочно выйдут на пенсию в 2021 году

https://static.news.ru/photo/d734e51a-57ff-11eb-b500-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Предпенсионеры и многодетные матери, которые потеряли и не смогли потом найти работу, имеют право на досрочный выход на пенсию. Соответствующие нормы заработали в России в 2021 году.

В законодательстве появилась норма по досрочному выходу на пенсию на два года раньше общеустановленного возраста для граждан предпенсионного возраста, которых уволили по сокращению штата или в результате ликвидации предприятия. Подтверждение того, что человек не может трудоустроиться, даёт центр занятости, передаёт MK.RU.

Отмечается, что страховой стаж у женщин должен составлять от 20 лет, а у мужчин — от 25 лет.

Многодетные матери также получили право выйти на пенсию раньше времени. Если женщина родила и воспитала до восьмилетнего возраста пятерых и более детей, то она при наличии 15-летнего стажа имеет право уйти на пенсию в 50 лет. Матери с четырьмя детьми могут уйти на отдых на четыре года раньше установленного срока, но не ранее 55 лет. Женщины с тремя детьми могут воспользоваться нормой на три года раньше положенного срока, но не ранее 55 лет.

Право досрочного выхода на пенсию может получить родитель, воспитавший до восьмилетнего возраста ребёнка с инвалидностью. В этом случае женщины могут выйти на пенсию в 50 лет, а мужчины — в 55 лет. У первых трудовой стаж должен быть больше 15 лет, а у вторых — больше 20 лет.

Ранее депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о возможности проведения дополнительной индексации пенсий в течение года. Речь идёт о социальных и страховых пенсиях, а также о фиксированной выплате к страховой пенсии. Проектом предлагается индексацию социальных пенсий ежегодно проводить с 1 апреля и дополнительно — с 1 июля. Но только в том случае, если за прошлый год инфляция превысит темпы роста прожиточного минимума пенсионера.

Между тем страховая часть пенсии неработающих пенсионеров в РФ с 1 января 2021 года была проиндексирована на 6,3%. Как сообщили в Пенсионном фонде РФ, пенсия по старости у большинства россиян вырастет не меньше чем на тысячу рублей в месяц. Средний размер выплаты возрастёт до 17,5 тысячи рублей. Прибавка зависит от размера получаемой пенсии. Например, если выплата по инвалидности в 2020 году составляла 10 806 рублей, то после индексации она вырастет на 681 рубль, до 11 487 рублей. А если страховая пенсия достигала 17 522 рублей, то в результате индексации она увеличится на 1104 рубля и составит 18 626 рублей, писал NEWS.ru.