Названы комики, поддержавшие и раскритиковавшие военную операцию на Украине

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Максим Галкин

Российские комики с началом военной операции на Украине разделились: одни её поддержали, другие — раскритиковали. Имена тех и других опубликовали «Народные Новости».

Против действий России высказался Максим Галкин. Он улетел из страны в Израиль и уже выступил с концертом, в которым высмеял телеведущих с госканалов Владимира Соловьёва и Ольгу Скабееву. Солидарен с ним и Данила Поперечный, который тоже уезжал, но затем вернулся в Российскую Федерацию. Вместе с ними — переехавшая в Испанию Татьяна Лазарева, которая возвращаться не планирует.

Среди поддержавших спецоперацию Евгений Петросян, Юрий Гальцев и Стас Старовойтов. Они выступали для российских военных, в том числе в госпиталях.

Максим Галкин и его супруга певица Алла Пугачёва подверглись резкой критике после отъезда. Пугачёва ответила на неё в соцсетях. Когда на телецентре «Останкино» появилась бегущая строка с оскорблениями, певица написала: «Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления. Живи спокойно, страна».

После начала военной операции на Украине ряд отечественных знаменитостей эмоционально отреагировали на происходящее. В их числе звезда «Аншлага» Клара Новикова, певец Валерий Меладзе, заслуженная артистка Украины Светлана Лобода, певица Анна Седокова, телеведущий Иван Ургант, актриса Яна Поплавская, актёр Евгений Миронов.