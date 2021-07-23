Названы города России, в которых будут строить метро

Подземка — это очень удобный, но дорогой в плане строительства вид транспорта, поэтому его будут развивать только в крупных городах России вроде Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом в ходе прямого эфира в Instagram заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

В остальных городах-миллионниках власти планируют прокладывать линии трамваев. Например, в Челябинске будет расширена трамвайная сеть, и частично она пройдёт по подземному участку, который ранее был сооружён для метрополитена.

Новые станции метро появятся в Нижнем Новгороде — там активно планируют развитие подземного вида транспорта, сообщил Хуснуллин. Уже в 2021 году власти города представят правительству страны проектно-сметную документацию, и начнётся строительство. Кабмин уже готовит на это средства.

В Омске будут также достраивать метро, планы такие есть, но пока на это нет денег, сказал вице-премьер. Проект развития уже обсудили с губернатором региона. Сейчас ведётся поиск вариантов оптимизации.

В Новосибирске метро продлят на одну станцию. А вот в Ростове-на-Дону от планов по строительству подземки отказались совсем.

Продление линии столичного метро в подмосковные Мытищи в градостроительных планах имеется, но средства пока не выделены.

Ранее стало известно, что до конца 2021 года на всех станциях метро Москвы планируется запустить способ оплаты проезда с помощью лица, или Face Pay.