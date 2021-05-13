В метро Москвы запустят систему оплаты проезда с помощью лица

https://static.news.ru/photo/76e5b8a0-721f-11e9-9dc9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

До конца 2021 года на всех станциях метро Москвы планируется запустить способ оплаты проезда с помощью лица, или Face Pay. Об этом РИА Новости рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По словам Ликсутова, тестирование системы Face Pay уже несколько месяцев проходит на ряде станций метрополитена. В испытаниях участвуют сотрудники метро и партнёры сервиса. Они сдали свои биометрические данные, привязали банковскую карту, и теперь деньги у них списываются непосредственно при проходе через турникет.

Как именно всё происходит. Вы останавливаетесь у бокового правого турникета, обычно он выбирается для тестирования, система вас узнает, за полторы секунды списывает деньги с карты «Тройка» или с банковской карты, и вы проходите, не прикасаясь ни к чему, не доставая ни телефон, ни карту, ничего, — пояснил заммэра.

Ликсутов при этом подчеркнул, что Face Pay — ещё один удобный сервис, но он не будет обязательным. Выбор способа оплаты проезда останется на усмотрение граждан.

Ранее сообщалось, что москвичи получат возможность загрузить в свои мобильные телефоны виртуальную версию карты «Тройка» и оплачивать ею проезд в метрополитене.