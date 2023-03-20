Названы главные недостатки популярных методик развития детей Психолог Наумова: методика Монтессори не учит взаимодействию с другими детьми

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Дети в школе по методике Монтессори

Родителям важно тщательно подбирать развивающую методику для малыша, рассказала NEWS.ru детский психолог Наталья Наумова. По ее словам, у каждой методики есть свои плюсы, и минусы. В частности, одна из самых популярных методик Монтессори прекрасно зарекомендовала себя, но в ней не уделяется внимание взаимодействию детей между собой.

Методика Монтессори является, пожалуй, ведущей, когда ребенку представляется множество различных материалов и он может поиграть в любой последовательности. Однако в этой методике плохо, что не уделяется внимание тому, что дети могли бы взаимодействовать между собой, договариваться, так как необходима социализация, — сказала Наумова.

Тем не менее, психолог считает, что метод Монтессори учит детей самостоятельности. Другая популярная методика обучению детей чтению и счету «Кубики Зайцева» также накладывает некоторые ограничения на ребенка.

В чистом виде эту методику не полезно использовать для ребенка, но в комплексе с другими можно, даже ребята с когнитивными трудностями, с определенными нарушениями могут усваивать ее хорошо, — отметила Наумова.

Если родители сомневаются, какую методику использовать, можно пойти на консультацию к детскому нейропсихологу. Специалист посмотрит, какие у ребенка сильные и слабые стороны, подскажет, какие занятия стоит посещать, тем самым подберет идеальный вариант, подытожила Наумова.

Ранее психолог рассказала, что только собственным примером родители смогут привить ребенку любовь к книгам. Специалист подчеркнула, что детям важно читать книги с самого раннего возраста.