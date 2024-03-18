Названы главные мотивы россиян, принявших участие в выборах ВЦИОМ: почти 40% россиян приняли участие в выборах из-за гражданского долга

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Опрос ВЦИОМ показал, что 39% граждан России приняли участие в выборах президента страны, руководствуясь идеей соблюдения гражданского долга, говорится в сообщении организации. Отмечается, что еще 20% опрошенных заявили, что решили проголосовать, чтобы поддержать своего кандидата, а еще 11% респондентов назвали желание быть услышанным главным мотивом своих действий.

15–17 марта в России прошли выборы президента. По результатам последнего предвыборного опроса ВЦИОМ, всего можно выделить восемь мотивов участия россиян в главном политическом событии страны. Ключевой из них — исполнение гражданского долга (39% от числа электорально активных граждан), — уточняется в сообщении.

Известно, что 9% участников опроса пришли на выборы, желая улучшить ситуацию в стране и в своем регионе, еще 8% заявили, что участие в выборных мероприятиях является для них традицией. Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 14 марта 2024 года. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что действующий глава государства Владимир Путин набрал 87,38% голосов по итогам обработки 100% на выборах президента России. По ее словам, за него проголосовало более 76 млн россиян.