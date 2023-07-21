Названы две причины неуязвимости ракеты «Оникс» для ПВО Украины Военэксперт Дандыкин: ВСУ не могут сбить ракеты «Оникс» из-за скорости в 2400 км/ч и маневренности

Фото: МО РФ

Береговой комплекс «Бастион»

Российская противокорабельная ракета «Оникс» оказалась практически неуязвимой для ПВО Украины по двум причинам: благодаря скорости (около 2400 км/ч) и маневренности, рассказал NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Собеседник отметил, что «Оникс» также способен поражать наземные цели.

Предположу, что «Оникс», в основном, применяется береговыми комплексами «Бастион». Изначально она предназначалась для поражения морских целей. Но, судя по всему, ее научили работать по наземным объектам. Дальность полета, предположительно, около 500 км, то есть уничтожит цель в любой точке проведения СВО. ВСУ ее не могут сбить по двум причинам: почти гиперзвуковая скорость — примерно 2400 км/ч, а также способность маневрировать во время подхода к цели, — отметил Дандыкин.

По его словам, «Оникс» несет боевую часть в несколько сотен килограммов. Дандыкин предположил, что ВС РФ также применяют в ходе СВО противокорабельные ракеты Х-35, также способные уничтожать наземные объекты.

По предварительным данным, противокорабельные Х-35, способны поразить цели на суше. Устанавливается на ряд кораблей, катеров, вертолетов и истребителей. Также ею могут оснащаться комплексы «Бал», — подытожил Дандыкин.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что ВС РФ нанесли удары по Одесской области сверхзвуковыми противокорабельными ракетами «Оникс». По данным канала, пуски ракет были зафиксированы из Крыма. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Воздушная тревога была объявлена на Украине в ночь на 21 июля. По данным местных СМИ, взрывы были слышны не только в населенных пунктах Одесской области, но и в самой Одессе. Пресс-служба МИД Китая ранее заявила, что после взрыва генеральное консульство страны получило повреждения, в здании выбиты окна.

Глава региональной военной администрации Олег Кипер сообщил, что хранилище с зерном, принадлежащее одному из аграрных предприятий Одесской области, получило повреждения в результате ракетного удара. По его словам, сигнал о воздушной тревоге в регионе был подан с опозданием.