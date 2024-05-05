Названы два десерта, после употребления которых не стоит садиться за руль Диетолог Соломатина: после поедания конфет с алкоголем не стоит садиться за руль

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После употребления конфет с алкоголем и ромовой бабы не стоит садиться за руль, заявила радиостанции «Говорит Москва» диетолог Елена Соломатина. По словам врача, в случае аварии будет трудно объяснить причину содержания спирта в крови.

Она добавила, что необходимо заранее учитывать концентрацию этанола в десертах. Эксперт подчеркнула, что лучше не рисковать и не съедать даже одной конфетки с алкогольной начинкой.

Смотря какая концентрация [алкоголя в ромовой бабе], но в любом случае сейчас вообще нельзя как бы, сейчас очень ужесточили правила. Поэтому, конечно, не стоит даже конфетку с алкоголем. Если ты тут же выехал и попал в ДТП, то трудно будет потом доказать, что ты ел ромовую бабу. Тут зависит от времени, смотря какое количество алкоголя, смотря как у человека конкретно алкоголь вырабатывается, как быстро он метаболизируется, — сказала специалист.

Ранее заведующий клиническим филиалом Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения столицы Валентин Скрябин заявил, что конфеты с алкоголем могут привести к повышению сахара в крови. Эксперт добавил, что данный вид сладостей может также привести к избытку «пустых» калорий.