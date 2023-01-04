Раскрыта опасность конфет с алкоголем Врач Скрябин заявил, что переедание конфет с алкоголем приводит к повышению сахара

Фото: Zheng Huansong / XinHua / Global Look Press

Заведующий клиническим филиалом Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения столицы Валентин Скрябин. заявил, что конфеты с алкоголем могут привести к повышению сахара в крови. Эксперт добавил, что данный вид сладостей может также привести к избытку «пустых» калорий. Он предостерег от попытки достигнуть алкогольного опьянения с помощью таких конфет, так как существует риск получить гипергликемический удар, передает РИА Новости.

Хочу предостеречь от попыток достигнуть алкогольного опьянения путем поедания большого количества конфет, содержащих алкоголь. Результатом этого станет скорее не опьянение, а гипергликемический удар, возникающий при значительном повышении уровня глюкозы в крови, — сказал Скрябин.

Специалисты отмечают, что подобные кондитерские изделия могут привести к существенному набору массы тела.

Диетолог Светлана Бронникова ранее рассказала, что россиянам зимой не хватает витамина D, уровень которого резко падает из-за снижения солнечной активности. Эксперт добавила, что жителям России не хватает и других витаминов, дефицит которых также испытывают жители северной части Европы. Она пояснила, что речь идет о витаминах А и С, витаминах группы B, никотиновой кислоте.