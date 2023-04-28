Названы цвет одежды и аромат духов, провоцирующие нападение шмелей Терапевт Близнюк: одежда синих тонов и цветочные ароматы духов провоцируют шмелей ужалить человека

Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press

Одежда синих тонов, парфюм и косметика с цветочно-фруктовыми ароматами провоцируют шмелей ужалить человека, рассказала NEWS.ru терапевт Елена Близнюк. Эксперт отметила, что данные насекомые агрессивно реагируют на запах алкоголя.

Шмели агрессивно реагируют на запах алкоголя, а также на одежду синих цветов и духи с косметикой (лаки для волос, шампуни и т.д.) цветочных и фруктовых ароматов. Лучше всего этого избегать, если человек находится в местах возможного гнездования шмелей. Пользуйтесь любым спреем, отпугивающим насекомых, — подчеркнула медик.

Она подчеркнула, что при укусе шмеля необходимо приложить холодный компресс или примочку с раствором пищевой соды — чайная ложка на стакан воды для уменьшения зуда и жжения. Близнюк также посоветовала принять антигистаминное средство и воспользоваться противозудными мазями. Для снятия общей токсической реакции также следует пить побольше воды на протяжении всего дня, избегать тяжелых физических нагрузок и алкоголя.

Ранее врач — иммунолог-аллерголог Даниил Щепеляев заявил, что укус пчелы, осы или шмеля может очень быстро привести к смерти от анафилактического шока. Эксперт отметил, что если укус насекомого придется на область груди, шеи и лица, то он может стать летальным из-за большого количества сосудов. Он при этом уточнил, что укусы отличаются различными последствиями из-за разных свойств насекомых.