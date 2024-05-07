Названы цены на отдых в Крыму в этом сезоне Депутат Диденко: отдых в Крыму в этом сезоне обойдется втрое дешевле Турции

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Одним из преимуществ отдыха в Крыму этим летом является его относительно низкая стоимость, заявил в разговоре с NEWS.ru председатель комитета Госдумы по региональной политике Алексей Диденко. По словам депутата, полуостров выигрывает по этому показателю у своих ближайших конкурентов — Краснодарского края и Турции.

У Сочи крымское побережье выигрывает 10–15% стоимости, и разрыв в этом году увеличился. У Турции — еще больше. В среднем отдых семьи в Турции обходится в 300 тысяч рублей, а Крыму — втрое дешевле, — сказал парламентарий.

Как рассказал NEWS.ru представитель туроператора «Алеан», десятидневная поездка в четырехзвездочный отель с завтраками в Крыму в июне будет стоить от 62 тысяч рублей на двоих. Аналогичный отдых в более дорогих отелях обойдется уже в 120–140 тысяч на двоих. А за семидневный майский отдых в формате «все включено» в четырехзвездочном отеле придется отдать 80–125 тысяч рублей на двоих, уточнили в Ассоциации турагентств России.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян сообщил, что спрос на туры в Европу среди россиян вырос на 150% по сравнению с прошлым годом. Это связано с тем, что авиабилеты из РФ в Европу подешевели практически в два раза, объяснил эксперт.