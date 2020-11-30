Названо условие для завершения пандемии коронавируса в России

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Вирусолог Михаил Щелканов назвал порог, преодоление которого позволит говорить о завершении пандемии коронавирусной инфекции.

Считается, что число заболевших в стране не должно превышать 0,5%. Но однозначно сказать сложно. Для прерывания эпидемического процесса должно быть с антителами 70-75% населения, — сообщил эксперт в эфире НСН.

Он подчеркнул, что такого показателя стоит ждать в 2021 году. Но, добавил Щелканов, даже после этого коронавирус не исчезнет, а станет сезонной болезнью.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что в ближайшие месяцы не стоит ожидать окончания пандемии коронавирусной инфекции. По её словам, необходимо пройти долгий путь до того момента, когда пандемия действительно закончится. Вуйнович подчеркнула, что нужно научиться жить с вирусом, а не позволять ему управлять нашей жизнью.

Представитель ВОЗ также отметила, что окончание пандемии точно не является вопросом нескольких месяцев, однако призвала граждан идти к этому. Она обратила внимание, что ещё весной стало ясно, что с коронавирусом можно бороться — значит, надо продолжать эту борьбу неустанно.

За минувшие сутки в России было выявлено 26 338 случаев заболевания COVID-19. Третий день подряд суточная заболеваемость в нашей стране постепенно снижается, писал NEWS.ru.