Названо удобрение за сущие копейки для крепких завязей у томатов и огурцов Огородник Литвинова: удобрение из овса является залогом богатого урожая

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В период формирования завязей и плодоношения необходимо удобрять растения и насыщать почву микроэлементами, рассказала опытный огородник Елена Литвинова. По ее словам, для этого подойдет овес, который можно найти в магазинах за сущие копейки. Он содержит в себе калий, магний, фосфор, а также витамины группы В, передает слова эксперта портал «Хибины».

Для приготовления удобрения необходимо залить стакан овса литром теплой воды, после чего смеси нужно настояться сутки. Получившийся концентрат лучше развести в 10 литрах воды и вносить при поливе. Так, на один куст достаточно одного стакана раз в две недели.

На подкормку особенно откликаются томаты, огурцы и перцы. У этих овощей формируются крепкие завязи, а урожайность повышается в разы. Подкармливать таким настоем можно и картофель.

Ранее эксперты рассказали, что для здоровых перцев необходимо подготовить почву, в которой будет расти будущий урожай. Весь секрет заключается в особом составе грунта, который будет обеспечивать растения нужными микроэлементами и веществами. Для этого понадобятся древесная зола, компост и нативная земля.