Названо средство для полоскания горла, которое устарело и может навредить Терапевт Иванова: полоскание горла раствором соды устарело и может навредить

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Раствор соды (гидрокарбоната натрия) устарел как способ полоскания горла и может навредить, рассказала NEWS.ru терапевт Ксения Иванова. По ее словам, в показаниях к его использованию прописаны острые инфекции верхних дыхательных путей и воспаления в полости рта, но сам по себе этот способ малоэффективен и небезопасен.

Сода, или гидрокарбонат натрия, есть в реестре лекарственных средств. В показаниях прописаны острые инфекции верхних дыхательных путей и воспалительные заболевания полости рта. Там же указано, сколько соды нужно для полоскания горла. Но в данный момент это средство устарело. Гидрокарбонат натрия не только малоэффективен, но и небезопасен, — добавила Иванова.

В беседе с NEWS.ru медик подчеркнула, что боль в горле чаще всего вызывают ОРВИ или острый тонзиллит. Она отметила, что избавиться от засохшей слизи и гноя, например при ангине, помогает полоскание. Она напомнила, что самолечение может нанести непоправимый вред здоровью. По ее словам, выбор травяных сборов для полоскания требует консультации с врачом.

Ранее врач-терапевт Станислав Ионов посоветовал в морозную погоду выбирать свободную верхнюю одежду и хлопковое нательное белье, чтобы не простудиться. При этом лучше отказаться от синтетической одежды, это поможет телу не потеть и не переохлаждаться.