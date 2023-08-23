Названо самое вредное мясо для здоровья пожилых Диетолог Мухина назвала говядину с жиром самым вредным мясом для пожилых

Фото: shutterstock.com/

Самым вредным мясом для здоровья пожилых является говядина с большим количеством жира, предупредила врач-диетолог доктор медицинских наук Марият Мухина. В разговоре с «Москвой 24» специалист пояснила, что животные жиры превращаются в липопротеиды, которые оседают на стенках сосудов. Это особенно опасно при атеросклерозе, уточнила врач.

При употреблении такого мяса будет повышаться холестерин, нарушаться липидный профиль крови в сторону липопротеидов низкой плотности, развиваться атеросклероз, ишемия и сосудистые катастрофы, — отметила диетолог.

По словам Мухиной, сейчас стала популярна говядина Вагю, которая на 60% состоит из жира, расположенного между волокнами мяса. Диетолог подчеркнула, что такой продукт имеет высокую калорийность. По жирности эту говядину можно сравнить с маслом. Употребление говядины Вагю в пожилом возрасте может также усугубить состояние при желчнокаменной болезни и панкреатите.

Гериатр Антон Наумов ранее заявил, что люди с высшим образованием дольше живут и легче переносят боль. По его словам, польза постоянной умственной активности для здоровья и долголетия связана с тем, что она позволяет сохранить ум ясным и продуктивным.