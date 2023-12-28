Названо популярное увлечение россиян, мешающее вовремя выявить рак Косметолог Курская: татуировки мешают вовремя выявить перерождение родинок

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Увлечение россиян татуировками в ряде случаев мешает им вовремя выявить первые признаки перерождения подозрительных родинок в опасные, рассказала NEWS.ru косметолог Анастасия Курская. Медик объяснила, что нательные изображения не позволяют заметить, как образования на коже изменили цвет и размер.

Онкологи призывают следить за подозрительными родинками: за их размером и цветом. Под тату можно не заметить первых признаков, когда стоит бить тревогу. Это может привести к неприятным последствиям, если родинка переродится. К слову, некоторые любители тату как раз наносят их с целью замаскировать родинки. Вот этого делать категорически нельзя. На кону, без преувеличения, ваша жизнь, — добавила Курская.

Косметолог в то же время подчеркнула, что прямой связи между нанесением татуировки и раком кожи до сих пор не выявлено.

Онколог Максим Астраханцев ранее предупредил, что хронические заболевания, такие как бронхит и бронхиальная астма, повышают риски возникновения рака легких. При этом эти болезни сами по себе не являются главным фактором развития онкологии.

По его словам, астма может увеличить вероятность развития рака легких в сочетании с другими более значимыми факторами. К ним относятся, например, генетическая предрасположенность, курение, недостаток физических нагрузок, несбалансированное питание и воздействие окружающей среды.