Названо количество беженцев, приехавших в Россию с Украины и из Донбасса Более 5,3 млн беженцев приехали в Россию с Украины и из Донбасса с февраля 2022 года

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

В период с февраля прошлого года по настоящее время в Россию с Украины и из республик Донбасса прибыли свыше 5,3 млн беженцев, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. Российские власти обеспечивают их медицинской и юридической помощь, а также оказывают материальную поддержку.

С февраля 2022 года, по данным на утро понедельника (20 февраля — NEWS.ru), на территорию РФ прибыло более 5,3 млн человек, включая 738 тысяч детей, — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на сегодняшний день в пунктах временного размещения, которые организованы в 64 регионах, находится в общей сложности чуть более 40 тысяч беженцев. Они получают всю необходимую им помощь.

Кроме того, беженцам предоставляются единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей на человека. К настоящему времени выплачено более 12,3 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в Московской области 331 беженец из Донбасса получил выплаты в размере 30 тысяч рублей на аренду жилья. В местном правительстве отметили, что Подмосковье – первый российский регион, который ввел такую меру поддержки.