Названо идеальное средство борьбы с тревогой Сомнолог Черкасова назвала спорт идеальным средством борьбы с тревогой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Если человек тревожно спит, ему стоит пересмотреть свой образ жизни, в таком случае важно справиться с дневными событиями, которые беспокоят в течение дня, заявила NEWS.ru врач-сомнолог София Черкасова. По ее словам, тревожность помогают побороть физические нагрузки.

Гармоническая физическая нагрузка — четыре-пять раз в неделю по 30-60 минут — помогает побороть тревожность, способствует выработке аденозина и перерабатывает кортизол. Регулярная физическая нагрузка может обеспечить здоровый сон, — отметила Черкасова.

Если у человека тревожные расстройства, то ему могут помочь медикаменты, однако препараты обязательно должны назначаться только знающим диагноз врачом.

Режим, ограничения кофеина во второй половине дня, информационный детокс, а именно отказ от избыточного скроллинга в интернете, спокойный вечер — все это поможет избегать тревожности, — добавила Черкасова.

Ранее сомнолог рассказала, что люди могут просыпаться с чувством тревоги по разным причинам, в первую очередь это связано с физиологией и бессонницей. По словам Черкасовой, иногда человек просыпается в стадии быстрого сна, когда ему снятся сновидения, а мозг перерабатывает информацию.