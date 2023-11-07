Названо число депортированных из России мигрантов Из России депортировали около 15 тысяч мигрантов в ходе операции МВД

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В рамках операции «Нелегал-2023» около 15 тысяч иностранных граждан были выдворены из России, передает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя МВД Ирины Волк. По ее словам, также было обнаружено 447 человек, находившихся в розыске.

В отношении иностранных граждан принято порядка 15 тысяч решений об административном выдворении либо депортации за пределы нашей страны. Выявлено 447 лиц, которые находились в федеральном и международном розыске, — заявила Волк.

Операция проводилась в два этапа: с 19 по 25 июня и с 2 по 8 октября текущего года. В мероприятии принимали участие российские правоохранительные органы в сотрудничестве с коллегами из стран — членов ОДКБ. Ирина Волк отметила, что в ходе операции было возбуждено примерно 3600 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков, психотропных веществ, оружия, а также незаконной миграцией и незаконным пересечением государственной границы.

В общей сложности за два этапа было выявлено около 96 000 нарушений миграционного законодательства, включая более 73 000 нарушений правил въезда, выезда, транзитного проезда и пребывания иностранных граждан на территории России. Кроме того, было обнаружено более 22 000 нарушений в сфере трудовой деятельности.

Ранее стало известно, что подростки-мигранты, выдворяемые из России после избиения школьника в Нижнем Новгороде, часто приставали к девушкам. Получив отпор, они переходили к оскорблениям. Кроме того, агрессивные подростки устраивали драки на улицах. Неоднократные жалобы девочек учителям на приставания со стороны иностранцев эффекта не возымели, пока дело не дошло до суда над их родителями.

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