Избивших школьника подростков-мигрантов уличили в домогательствах MK.RU: избившие школьника подростки-мигранты приставали к девушкам

Подростки-мигранты, выдворяемые из России после избиения школьника в Нижнем Новгороде, часто приставали к девушкам, пишет MK.RU. Получив отпор, они переходили к оскорблениям. Кроме того, агрессивные подростки устраивали драки на улицах.

Братья очень часто приставали к девушкам, хватали их. Если девушка не давалась, то они ее оскорбляли, — рассказала изданию жительница Нижнего Новгорода.

По ее словам, неоднократные жалобы девочек учителям на приставания со стороны подростков-мигрантов эффекта не возымели. Братья своего поведения не меняли и «не пропускали ни одну юбку».