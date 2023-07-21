СМИ выяснили возможную меру пресечения для Стрелкова «Ведомости»: ФСБ требует для Стрелкова подписку о невыезде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Игорь Стрелков

«Ведомости» со ссылкой на информированный источник сообщают, что следствие ФСБ требует для задержанного бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) меру пресечения в виде подписки о невыезде. Официально в ведомстве эту информацию не подтверждали.

Следствие ФСБ попросит избрать Стрелкову меру пресечения в виде подписки о невыезде, — сказал собеседник издания.

Стрелков в 2014 году возглавил общественное движение «Новороссия» и начал командовать вооруженными силами Донецкой Народной Республики. В последнее время был известен критическими высказываниями в адрес власти. Также он осуждал мятеж ЧВК «Вагнер».

Ранее появилась информация о том, что силовики задержали Стрелкова в Москве. Его обвиняют в экстремизме, предположительно, после обращения бывшего сотрудника ЧВК «Вагнер». Супруга Стрелкова Мирослава Регинская сказала, что он не выходил на связь после задержания.

Экс-председатель парламента Новороссии Олег Царев считает, что Стрелкова признают виновным с вероятностью 99,9%, если дело дойдет до суда. При этом он назвал странным задержание Стрелкова, в то время как связанного с ЧВК «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина такая участь не постигла.