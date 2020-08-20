Названа сумма, в которую обойдутся сборы ребёнка в школу в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/00cbed74-e325-11ea-847c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Родителям в Подмосковье понадобится около семи тысяч рублей, чтобы собрать ученика младших классов. Об этом сообщило Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Как сообщает «Радио 1», большая часть этого бюджета уйдёт на одежду: школьную форму, спортивную форму, обувь, а также на школьные принадлежности: канцелярские товары, книги, рюкзаки и мешок для сменной обуви.

Школьная форма и спортивный костюм обойдутся в этом году жителям Подмосковья в среднем в 5300 рублей на одного мальчика. В стоимость включены: рубашка — 700 рублей; брюки — 950 рублей; джемпер — 650 рублей, ботинки — 1200 рублей; носки (4 пары) — 250 рублей; спортивный костюм (футболка и шорты) — 450 рублей; кроссовки — 1000 рублей. Сборы девочки обойдутся дешевле на 300 рублей. Рюкзак школьнику можно будет приобрести по цене от 900 рублей, мешок для сменной обуви — от 250 рублей.

Отмечается, что канцтовары могут обойтись в среднем в 1500 рублей. В частности, придётся раскошелиться на тетради, дневники, обложки для тетрадей, подставку для книг, ручки. Кроме того, наверняка понадобится набор для творчества (альбом, кисточки, краски, пластилин и дощечка для работы), а также пенал, линейки, ластик, простые и цветные карандаши.

Ранее сообщалось, что по сравнению с 2019 годом цена полного комплекта необходимых для домашнего обучения товаров (базовые предметы + ноутбук и компьютерное кресло) выросла на 6%.

Дороже всего сборы в школу обойдутся в Казани, там родителям придётся заплатить за полный набор более 32 тысяч рублей. На втором месте — Нижний Новгород (26 тысяч рублей), в Москве родителям придётся заплатить около 24 тысяч рублей. Дешевле всего подготовка к школе обойдется в Тольятти (16 тысяч рублей), Ульяновске (17,6 тысячи рублей) и Саратове (17,6 тысячи рублей).

При этом в 14 российских регионах в сентябре стартует дистанционное обучение. Цифровой эксперимент затронет не только школы, но и колледжи, а также организации дополнительного образования для детей и взрослых. Среди участников эксперимента — Астраханская, Калининградская, Калужская, Кемеровская, Московская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Сахалинская, Тюменская и Челябинская области. Также дистанционно будут учиться в Алтайском и Пермском краях и Ямало-Ненецком автономном округе, писал NEWS.ru.