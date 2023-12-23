Названа самая популярная нейросеть у россиян «Известия»: чаще всего россияне используют нейросеть YandexGPT

Фото: Martin Schutt/dpa/Global Look Press

На первом месте по популярности среди нейросетей у россиян стоит YandexGPT, говорится в исследовании «Авито», данные которого приводят «Известия». К помощи этой сети прибегает более половины всех участников опроса. Чаще всего люди используют искусственный интеллект (ИИ) для создания изображений и текстов.

На первом месте по популярности среди нейросетей стоит YandexGPT. Им пользуются 56% всех опрошенных, 57% из которых — женщины. Второе место занимает ChatGPT — к нему за помощью обращаются 29% россиян, из них 36% мужчин, — говорится в материале.

Там также отмечается, что предпочтения россиян меняются в зависимости от регионов проживания. Так, ChatGPT заметно больше распространен в Северо-Западном федеральном округе, а в Северо-Кавказском округе популярностью пользуется Stable Diffusion, его выбрали 9% участников опроса.

Согласно данным исследования, женщины чаще мужчин применяют нейросети в обучении (35% против 31%), при этом мужчины активнее используют ИИ в рабочих вопросах. Ключевыми задачами, которые россияне ставят перед нейросетями, являются создание изображений (39%), текстов (30%) и составление подборок фильмов и музыки (23%).

Что касается возрастных предпочтений, то среди россиян в возрасте 25-34 лет чаще всего граждане делегируют нейросетям свои рабочие задачи (29%), в сегменте аудитории 35-44 лет ИИ предпочтительно используется для развлечений (64%). Аудитория от 54 лет и старше использует нейросети для бытовых (17%), финансовых (19%) и медицинских задач — подбор лекарств, базовые консультации по медицинским вопросам (23%).

Ранее член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин заявил, что в России следует разработать собственные нейросети, которые помогали бы бороться с искусственным интеллектом, нарушающим морально-этические принципы и содержащим антироссийские взгляды. Он уточнил, что этим вопросом необходимо заняться вплотную.