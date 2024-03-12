Названа самая полезная начинка для блинов Диетолог Соломатина назвала овощи и ягоды самой полезной начинкой для блинов

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Блины являются высококалорийным продуктом, однако правильно выбранная начинка снизит вред этого вкусного блюда, рассказала NEWS.ru диетолог Елена Соломатина. По ее словам, самым полезным ингредиентом являются овощи, поэтому специалист посоветовала готовить блины с капустой, грибами или морковью. Также полезными будут блины с ягодами.

Полезными будут блины с капустой, грибами, морковью, главное, не с крахмалистыми овощами. Можно добавлять фрукты, например, несладкие яблоки. Чем меньше в блинах будет сахара, тем лучше. Подойдут черника, голубика, ежевика и вишня, — сказала Соломатина.

Диетолог также посоветовала готовить блины с жирной рыбой, чтобы организм получал витамин D. Кроме того, рыба и мясо замедляют всасывание сахара и белой муки. Однако диетолог напомнила, что блины с мясом долго усваиваются.

Ранее главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова рассказала, что для снижения калорийности блинов лучше готовить их на нежирном молоке или кисломолочных продуктах, а часть муки высшего сорта заменить на муку из цельного зерна, например гречневую или ржаную. Также важно блины не жарить, а именно выпекать, используя минимальное количество масла.