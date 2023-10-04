Названа самая полезная каша для пожилых Диетолог Соломатина назвала гречку самой полезной кашей для пожилых

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Гречневая каша является самой полезной для пожилых людей, потому что содержит много клетчатки и помогает вывести из организма токсины, рассказала NEWS.ru диетолог Елена Соломатина. Она напомнила, что эта крупа профилактирует диабет, сердечно-сосудистые заболевания, гипертонию. Также гречка содержит большое количество магния, необходимого для нормальной работы сердечно-сосудистой системы.

Клетчатка выводит излишний сахар, обеспечивает длительное чувство сытости. Магний необходим для поддержания костной системы, особенно для пожилых людей. Магний необходим для нормальной работы сердечно-сосудистой системы, для здоровья зубов, расслабляет сосудистую стенку и не дает повышаться давлению, обеспечивает перистальтику кишечника, снимает нервное напряжение, — сказала Соломатина.

Диетолог добавила, что в гречке содержится много рутина, который помогает улучшить капиллярное кровообращение.

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина рассказала, что сливочное масло полезно употреблять при заболеваниях легких. Специалист пояснила, что эта особенность продукта обусловлена способностью масла помогать вырабатывать сурфактант — вещество, которое необходимо для стабильной работы легких. Кроме того, сливочное масло содержит 70–80% жира, лактозу и молочный сахар, за счет этого продукт дает человеку энергию.