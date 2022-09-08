Названа самая красивая актриса планеты без пластических операций Пластический хирург Блинова назвала Жизель Бюндхен самой красивой актрисой планеты без пластики

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Самой красивой актрисой и моделью планеты без пластических операций является бразильская звезда подиума Жизель Бюндхен, таким мнением поделилась с NEWS.ru пластический хирург Виктория Блинова. По ее словам, знаменитость известна своим рационом только из органической еды, поэтому без хирургического вмешательства она «выглядит свежо и естественно».

Бразильская супермодель, мне очень нравится ее внешность. В ее рационе только органическая еда. Вполне возможно, что из-за этого актриса и без пластики выглядит свежо и естественно, — отметила Блинова.

Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press Жизель Бюндхен

На втором месте, по мнению эксперта, — южноафриканка Шарлиз Терон с ее «стилем, статью, харизмой и манящей красотой». Блинова напомнила, что неотъемлемой частью жизни актрисы являются строгая диета и спорт, отсюда «безупречная фигура».

Также Шарлиз раскрыла свой секрет красоты и рассказала, что использует горячие полотенца для смягчения и распарки кожи лица. Метод достаточно спорный, но потрясающая натуральная красота актрисы говорит о том, что ей можно доверять, — добавила Блинова.



На третьей строчке в топ-5 хирург оставила 64-летнюю американку и звезду «Основного инстинкта» Шэрон Стоун, известную противницу пластических операций. Эксперт подчеркнула, что Стоун также делает акцент на регулярные тренировки и правильное питание.

На четвертом месте в моем списке британская актриса Кейт Уинслет. Она категорично считает хирургическое вмешательство в красоту аморальным и готова прямо-таки протестовать. Кейт Уинслет даже создала Британскую лигу против пластической хирургии, — рассказала Блинова.

На пятом месте, считает врач, должна находиться американская актриса Кэмерон Диаз.

Ранее Блинова заявила, что американский актер Джордж Клуни является «самым желанным бруталом Голливуда». По ее словам, артист обладает «неподражаемым обаянием и харизмой». Хирург подчеркнула, что Клуни заслуживает первого места в топ-5, несмотря на «многочисленные косметологические процедуры», например подтяжку век.