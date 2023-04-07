Названа причина вздутия у худых девушек Гастроэнтеролог Вялов объяснил, почему у стройных девушек возникает визуальное вздутие

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У девушек молодого возраста, которые следят за фигурой и сидят на диете, часто встречается визуально вздутый живот, рассказал NEWS.ru гастроэнтеролог Сергей Вялов. Он отметил, что это явление не считается болезнью, а является результатом миниатюрной фигуры.

Когда они съедают нормальное количество еды, это становится визуально заметно за счет худобы. Еда разместилась в животе, а поскольку фигура миниатюрная, кажется, что живот надулся. Девушки считают это вздутием, хотя это просто визуально заметное проявление. Такое вздутие не болит, не является заболеванием, а просто является результатом миниатюрной фигуры, — заявил Вялов.

Ранее гастроэнтеролог рассказал, что вздутие живота происходит по двум основным причинам — нарушение микрофлоры кишечника и переедание. По его словам, живот начинает надуваться из-за большого количества газов, а когда вздутие происходит постоянно, это свидетельствует о проблемах с кишечником. Врач добавил, что вздутие возможно, если переборщить с едой. Например, избыток бобовых в рационе гарантированно приведет к вздутию даже у здорового человека. Кроме того, есть другие косвенные причины подобного недуга, в частности неправильная работа желчного пузыря или ошибочное выделение ферментов поджелудочной железой.