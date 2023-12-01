Названа причина, по которой мужчины тяжелее переносят грипп Daily Mail: мужчины тяжелее переносят грипп из-за тестостерона

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Мужчины в сравнении с женщинами тяжелее переносят грипп, заявила врач-диетолог Дженна Хоуп. По ее словам, это связано с гормоном тестостероном. Он подавляет иммунную систему, поэтому заболевание протекает у них тяжелее, передает Daily Mail.

Они действительно страдают гораздо больше, чем женщины, когда болеют, — констатировала Хоуп.

По этой же причине мужчины сильнее ощущают боль в горле и суставах, отметила эксперт. По словам врача, женская иммунная система является более выносливой тоже благодаря гормонам. Речь идет об эстрогене и прогестероне. Укрепить иммунитет у обоих полов способен полноценный сон и соблюдение режима дня, добавила она.

Профессор кафедры инфекционных болезней Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава РФ Татьяна Чеботарева ранее предупредила, что несерьезное отношение к клиническим проявлениям ОРЗ чревато развитием опасных осложнений. По ее словам, последствия могут быть вплоть до поражения нервной системы. Шутка о том, что простуда без лечения проходит через неделю, а с лечением — через семь дней, не имеет отношения к реальности, добавила эксперт.