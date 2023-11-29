Инфекционист рассказала, чем чревато легкомысленное отношение к простуде Врач Чеботарева: к клиническим проявлениям ОРЗ нужно относиться серьезно

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Несерьезное отношение к клиническим проявлениям ОРЗ чревато развитием опасных осложнений, вплоть до поражения центральной нервной системы, предупредила в беседе с aif.ru профессор кафедры инфекционных болезней Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава РФ Татьяна Чеботарева. По ее словам, шутка о том, что простуда без лечения проходит через неделю, а с лечением — через семь дней, не имеет отношения к реальности.

Конечно, болезнь может пройти за семь дней, но далеко не всегда. Пренебрегая лечением, больной подвергает себя риску развития серьезных осложнений, таких как острая дыхательная и сердечно-сосудистая недостаточность, поражение центральной нервной системы и многих других, — пояснила врач.

Инфекционист подчеркнула, что возникшие тяжелые состояния потребуют уже более глубокого врачебного вмешательства. По словам медика, осложнения после простуды особенно часто возникают у детей, пожилых, а также у людей с хроническими заболеваниями. Однако риск развития осложнений есть у всех, поэтому крайне важно серьезно относиться к любым клиническим проявлениям ОРЗ, своевременно принимая необходимые меры: соблюдать постельный режим, употреблять большое количество жидкости и применять назначенную врачом терапию, посоветовала Чеботарева.

Ранее врач-терапевт Андрей Рябков порекомендовал в случае заболевания гриппом постараться изолироваться даже от близких. Он также призвал своевременно вакцинироваться для защиты от этого сезонного заболевания.