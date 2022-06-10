Названа причина переименования приложения «Макдоналдса» в AppStore В «Макдоналдсе» заявили, что новое название приложения в AppStore является временным

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новое название приложения сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» в AppStore — «Мой бургер» — является временным, заявили NEWS.ru в пресс-службе компании. Представитель предприятия объяснила, что изменения связаны с необходимостью «убрать бренд», но сохранить доступ к сервису и возможность «обновиться».

Нам нужно было убирать бренд. Мы, чтобы обновить приложение [в AppStore], чтобы оно не исчезало совсем, [его переименовали]. Это временное название приложения, чтобы оно осталось в магазине приложений, чтобы пользователи смогли обновиться до него. Когда появится новое название, мы его переименуем окончательно, — подчеркнули в «Макдоналдсе».

В компании добавили, что новое название популярной сети ресторанов ещё неизвестно.

Ранее сообщалось, что 12 июня в Москве и области начнут работать 15 ресторанов бывшей сети «Макдоналдс». После ухода компании из России по стране закрылось около 850 ресторанов, в том числе на Большой Бронной в Москве. Бизнес был продан действующему лицензиату Александру Говору, который сможет управлять ресторанами под новым брендом. Среди вероятных названий к открытию фастфуда рассматривались: «Наше место», «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый», «Свободная касса», «Это он», «Точно он» и «Компас».