Названа причина больших очередей в терминале F аэропорта Шереметьево

https://static.news.ru/photo/40327b06-b961-11ea-b8b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: шрм.рф

Исполнение требований Роспотребнадзора по контролю ношения средств индивидуальной защиты спровоцировало большие очереди при входе в терминал F в Шереметьево. Об этом заявили в пресс-службе воздушной гавани.

Временные скопления пассажиров у входов в терминал F связаны с единовременным прибытием нескольких автобусов с большим количеством пассажиров вывозных международных рейсов, необходимостью исполнения требований Роспотребнадзора по контролю ношения средств индивидуальной защиты и термометрии всех входящих в терминал, — рассказали представители Шереметьево журналистам ТАСС.

Из-за большого количества одновременно прибывших пассажиров досмотр службы безопасности занимает больше времени. В пресс-службе воздушной гавани подчеркнули, что в аэропорту особое внимание уделяется обеспечению безопасности и защиты здоровья клиентов. На территорию Шереметьево допускаются только лица со средствами индивидуальной защиты, проверяется температура у всех входящих в терминал.

NEWS.ru писал, что в аэропорту Ростова-на-Дону пассажира сняли с рейса за отказ надеть маску. Инцидент произошёл на рейсе Ростов-на Дону — Москва.