Названа опасность идеи Хамзаева убрать алкомагазины из населённых пунктов

Идея депутата Госдумы (ГД) Султана Хамзаева вынести алкогольные магазины за пределы населённых пунктов приведёт не к оздоровлению нации, а наоборот — к ухудшению — через гораздо большее, чем сейчас, употребление нелегального спиртного и самогона, рассказал NEWS.ru президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев, комментируя инициативу парламентария.

Эксперт отметил, что сейчас в РФ около 30% крепких горячительных напитков оборачивается незаконно, хотя в 2015-м, после повышения акцизов, показатель равнялся 55%. Собеседник добавил, что государству следует действовать наоборот — обеспечить гражданам доступ к лицензированному товару и «не принимать решения за людей».

У нас уже было в 15-м году, когда с повышением акцизов у нас было 55% нелегального оборота. Эта мера чревата тем, что люди станут потреблять гораздо больше нелегального алкоголя. И мы прекрасно понимаем, к чему это приводит. Только в ноябре месяце в Екатеринбурге и Орске от прямого отравления этанолом умерло 150 человек. Если это реализуют, то здоровье нации резко ухудшится, — подчеркнул Косарев.

По его словам, из-за политики Минздрава РФ в стране 71 тысяча населённых пунктов не имеют лицензированных магазинов, торгующих алкоголем. Косарев добавил, что «далеко не все люди, употребляющие спиртное, алкоголики», и нельзя заставлять их часами ехать куда-то за спиртным к празднику.

По отношению к своим гражданам — абсолютно драконовская мера. Они должны заниматься работой, семьёй, а не ездить куда-то за город за такими целями. <...> Сокращение доступности легального алкоголя приводит к тому, что люди начинают пить контрафактное спиртное или самогон. Вы прекрасно знаете, что самогон гораздо более опасный по примесям. Мы делали 17 анализов разных видов самогона. Среднее превышение по метанолу в 65 раз, по сивухе — в 800 раз, — подытожил Косарев.

Хамзаев заявил , что в РФ следует рассмотреть возможность вынесения алкогольных магазинов за пределы населённых пунктов. Депутат сослался на выступление президента России Владимира Путина во время ежегодной пресс-конференции, во время которой глава РФ отметил, что здоровье нации и демография — темы геополитического значения, и одними из факторов риска являются алкогольная, наркотическая и табачная угрозы.

Ранее Косарев заявил, что ограничения на продажу алкоголя в зимние праздники приведёт к увеличению случаев отравлений метанолом. Он назвал предложение по ограничению контрпродуктивным и напомнил, что у россиян есть разные способы раздобыть алкоголь.