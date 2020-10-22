Названа новая рекомендованная цена на «Арепливир» от COVID-19

https://static.news.ru/photo/9cff55cc-145e-11eb-90d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Денис Воронин/АГН «Москва»

Глава компании-производителя «Промомед» Андрей Младенцев назвал новую рекомендованную цену препарата против коронавирусной инфекции «Арепливир».

Наша рекомендованная розничная цена — 5060 с НДС на полке, — цитирует руководителя предприятия телеканал «360».

По его словам, цена является рекомендованной, а не максимальной. Из-за разных наценок на жизненно необходимые препараты в регионах максимальная стоимость лекарства может отличаться.

Ранее Министерство здравоохранения России зарегистрировало предельные отпускные цены на лекарственные препараты от COVID-19. В настоящее время одобрение Минздрава для лечения от коронавирусной инфекции получили четыре отечественных препарата. Это «Авифавир», «Коронавир» и «Арепливир» и «Илсира». Последнее лекарство рекомендовали использовать при лечении пациентов с тяжёлой формой COVID-19.

Из пресс-релиза Минздрава следует, что предельные отпускные цены должны быть следующими: «Авифавир» 200 мг, 10 шт. — 1000 рублей, 40 шт. — 4000 рублей, 50 шт. — 5000 рублей; «Арепливир» 200 мг, 40 шт. — 4000 рублей, 100 шт. — 10 000 рублей; «Илсира» 180 мг/мл — 47 531 рубль.

По данным на 22 октября, российские врачи за прошедшие сутки зафиксировали 15 971 новый случай заражения коронавирусом. В общей сложности за время пандемии в стране заболели 1 463 306 человек. Жертвами инфекции за последние 24 часа стали 290 человек. Всего количество летальных исходов достигло 25,2 тысячи, писал NEWS.ru.