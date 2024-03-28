Названа неожиданная причина акне у женщин Врач Петрова: акне у женщин может возникнуть из-за переизбытка мужского гормона

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В некоторых случаях возникновение акне у женщин может быть связано с переизбытком мужского гормона, рассказала врач-дерматолог Светлана Петрова. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист уточнила, что в такой ситуации присутствуют и другие признаки, помимо высыпаний. Так, женщина может столкнуться с выраженным выпадением волос и нерегулярностью менструального цикла.

Речь идет о ситуациях, когда у пациентки присутствуют еще какие-либо признаки гиперандрогении, помимо акне. К ним, например, относятся гирсутизм — повышенный рост волос на теле, алопеция — выраженное выпадение волос на голове, нерегулярный менструальный цикл, — пояснила дерматолог.

Увеличение мужских половых гормонов может быть связано с патологией органов эндокринной системы. Также проблема может возникнуть на фоне опухоли яичников и коры надпочечников. Петрова отметила, что акне представляет собой хроническое заболевание кожи из-за генетической предрасположенности сальных желез к более активной работе.

При абсолютной гиперандрогении в организме синтезируется слишком много мужских половых гормонов, а при относительной, которая встречается гораздо чаще, имеется повышенная чувствительность рецепторов сальных желез к этим гормонам, даже если их уровень в норме, — заключила врач.

Косметолог Кристина Малкина ранее рассказала, что усиленное механическое воздействие, попытки выдавить прыщи и бесконтрольное использование кислот являются основными ошибками при борьбе с акне. По ее словам, чистка не является способом лечения.