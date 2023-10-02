Названа неожиданная польза поющих чаш Малышева назвала поющие чаши полезными для борьбы со стрессом и давлением

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Поющие чаши — древний музыкальный инструмент, который положительно влияет на здоровье и снижает уровень стресса, заявила врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. По ее словам, акустический вибромассаж с использованием таких чаш влияет на работу блуждающего нерва, что было доказано по результатам научных исследований, проводившихся в США.

Врач-иммунолог Андрей Продеус утверждает, что исследователи изучили влияние такой методики на сердечно-сосудистую систему, а также на стресс. Выяснилось, что поющие чаши снижают артериальное давление за счет расширения сосудов. Стрессовые факторы также значительно снижаются, что приводит к нормализации дыхания и достижению спокойствия. При этом подчеркивается, что полезного эффекта можно добиться лишь в том случае, если акустический вибромассаж проводился в течение 15 минут.

[Полезные свойства поющих чащ] объясняются тем, что активируется блуждающий нерв. Эта система отвечает за снижение давления, расслабление, изменение ритма сердца. Уровень стресса резко уменьшается, активируется парасимпатическая нервная система, — рассказал хирург-офтальмолог Михаил Коновалов.

Елена Малышева ранее рассказала, как бороться с осенней хандрой. По ее словам, снижение настроения связано с нехваткой солнечного света. Ее можно компенсировать, установив в доме лампочки, излучающие белый свет. Кроме того, важными являются частые прогулки и занятия спортом.