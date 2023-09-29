Малышева объяснила, как бороться с осенней хандрой Малышева назвала белое освещение в доме полезным для борьбы с осенней хандрой

Многие россияне начинают страдать от упадка настроения с наступлением осени, что связано с недостатком солнца, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, нехватку света можно компенсировать за счет обычного домашнего освещения. Она рекомендует установить лампочки, излучающие белый свет, чтобы улучшить настроение.

Врач-кардиолог Герман Гандельман объяснил, что осенняя хандра связана с ухудшением погодных условий. На улице становится холоднее, а продолжительность светового дня значительно снижается, что стимулирует выработку мелатонина — гормона сна. Это приводит к тому, что человек становится более пассивным и сонливым. Кроме того, осенью повышается риск развития депрессии. Для того чтобы побороть осеннюю хандру, врачи советуют не сидеть дома в темноте.

Белый свет в доме не гасить, в потемках не сидеть. Пришли — зажгли, проснулись — зажгли, — заявила Малышева.

Не менее важными также являются регулярные физические нагрузки, которые также помогают бороться с упадком настроения. Наконец, врачи настоятельно рекомендуют чаще общаться, так как чувство одиночество стимулирует те же участки мозга, что и голод. Таким образом, одинокие люди склонны больше есть, что негативно влияет на общее состояние организма.

Врач-дерматолог Алекасандра Филева ранее объяснила, почему нельзя фотографироваться в опавшей листве. По ее словам, такая фотосессия может нанести вред здоровью, так как через листву можно заразиться столбняком или гельминтами.