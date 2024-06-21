Названа главная ошибка, которая испортит любой выпускной Организатор Левитина: к планированию выпускного нельзя допускать всех родителей

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Подготовка выпускного совместными усилиями всех родителей обернется большой ошибкой, заявила организатор мероприятий Анастасия Левитина для NEWS.ru. По ее словам, следует выбрать одно доверенное лицо среди взрослых, которое будет принимать все решения и брать на себя ответственность.

Как правило, ничего хорошего из этого не получается. Ситуацию можно сравнить с сюжетом басни «Лебедь, Рак и Щука». Последние, о ком думают в этот момент родители, это, собственно, выпускники, — обратила внимание эксперт.

Другой ошибкой Левитина назвала готовые пакетные предложения для празднования от заведений. В них могут входить стандартная программа мероприятия, развлечения для гостей и простенькая фотозона, вроде «Выпуск 2024», что сделает этот знаменательный день достаточно банальным и незапоминающимся, отметила она.

Исходя из ошибки номер два, нельзя объединяться с другими классами. Внутри одного коллектива много личных историй, своих воспоминаний, которые в этот вечер хочется разделить друг с другом. А с компанией не очень близких людей весь смысл мероприятия теряется, — указала организатор.

Последними пунктами собеседник издания выделила пренебрежение безопасностью и охраной, а также отсутствие взрослых среди сопровождающих. Это может закончиться плачевными последствиями, констатировала Левитина.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко указал, что от празднования школьных выпускных в ресторанах следует отказаться. По его словам, это позволит избежать употребления спиртного на мероприятии. Главный санитарный врач РФ предложил заменить ужины в ресторанах «более общественными» форматами деятельности.