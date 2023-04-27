Названа главная опасность кошачьих царапин для человека Терапевт Раменский: кошачьи царапины могут вызвать бактериальную инфекцию или сепсис

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Кошачьи царапины иногда становятся серьезной проблемой для человека, если на них не обращать внимания после игр с питомцем, рассказал NEWS.ru терапевт Павел Раменский. Он добавил, что подобные травмы угрожают инфицированием бактериями Pasteurella multocida, содержащимися на когтях четвероногих. Медик подчеркнул, что сильное воспаление может перерасти в заражение крови.

Кошачьи царапины могут стать причиной инфекционных заболеваний, так как их когти содержат бактерии. Например, Pasteurella multocida. Она может вызвать сильное воспаление, а в некоторых случаях даже привести к сепсису. Если вы получили царапину, обработайте ее как можно быстрее. Не оставляйте ее без внимания, даже если на первый взгляд она кажется незначительной. Важно помнить, что бактерии, вызывающие инфекцию, могут проникнуть в организм через малейшую царапину, — отметил эксперт.

Раменский также заявил, что царапины нужно промыть под проточной водой, чтобы удалить бактерии с поверхности кожи, а затем обработать дезинфицирующим средством: перекисью водорода или йодом. Если рана сильно воспалилась, появилась сильная боль или же началась гнойничковая инфекция, следует обратиться к врачу, который может назначить антибиотики. Чтобы избежать царапин от кошек, следует избегать игр, которые могут привести к царапинам, и не трогать кошку, если она вас не знает или находится в стрессовом состоянии.

Ранее ветеринар Богдан Галкин рассказал, что подстригать домашним кошкам когти необходимо, если питомец по каким-то причинам не может или не хочет самостоятельно их стачивать. По его словам, когти могут настолько вырасти, что будут впиваться в подушечки лап и причинять боль при ходьбе. Поэтому следить за ними нужно обязательно, подчеркнул эксперт.